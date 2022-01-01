ليفربول يتهكم على رونالدو.. مطارنا يمنحك الخروج الأسرع من مانشستر

وكالات / سما /

استغل القائمون على حساب "مطار ليفربول" الرسمي في "تويتر" الأنباء عن رغبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمغادرة مانشستر يونايتد، للدعاية لمطارهم عبر طريقة ساخرة من الدون.

وزعمت تقارير صحفية في الأيام الماضية تقدم رونالدو بطلب لناديه مانشستر يونايتد للسماح له بالرحيل عن ملعب "أولد ترافورد" خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ونشر حساب مطار ليفربول "تغريدة" على موقع "تويتر" جاء فيها: "هل أنت متشوق للخروج من مانشستر، لكن تريد تجنب قوائم الانتظار؟".

وأضاف: "نحن ندعو كريستيانو بسعادة لتجربة مطار الشمال الغربي الأسرع والأسهل، والأكثر ودية".

وأكمل "هنا حيث يمكنك الذهاب إلى ميونخ، لشبونة أو لوفتهانزا، أو السفر مباشرة إلى باريس أو روما".

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، كيف سيكون رد فعل رونالدو، والأهم من ذلك ربما، عوضا عن السخرية، على نادي ليفربول التفكير في التعاقد مع النجم البرتغالي، لأن "صاروخ ماديرا" قادر على مساعدة "الريدز" في الفوز بدوري أبطال أوروبا، وبطولات أخرى.

وارتبط اسم كريستيانو رونالدو (37 عاما) ببعض الأندية الأوروبية، أبرزها بايرن ميونخ الألماني، تشيلسي الإنجليزي، روما الإيطالي، إضافة إلى ناديه الأم سبورتنغ لشبونة البرتغالي.