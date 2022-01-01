أنشيلوتي يستقر على بديل كريم بنزيما

وكالات / سما /

استقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، على بديل مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما في الموسم المقبل.

وقدم بنزيما واحدة من أفضل مستوياته في الموسم الماضي، ليقود ريال مدريد للفوز ببطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، ونجح في الحصول على لقب الهداف فيهما.

صحيفة "آس" الإسبانية كشفت عن رغبة أنشيلوتي في ضمان بديل قوي قادر على تعويض بنزيما حال غيابه عن الفريق في الموسم المقبل، وإراحته في بعض المباريات، لا سيما وأنه يبلغ من العمر 34 عاما.

يأتي ذلك بعدما قرر ريال مدريد الاستغناء عن خدمات مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش الذي بات قريبا من الانتقال إلى فيورنتينا الإيطالي في الميركاتو الصيفي.

ووفقا للصحيفة، فقد استقر أنشيلوتي على عودة المهاجم الإسباني بورخا مايورال من الإعارة ليكون بديلا لكريم بنزيما في ريال مدريد في الموسم المقبل، لا سيما بعد المستويات الجيدة التي قدمها مع خيتافي في الموسم الماضي.

وشارك مايورال في 18 مباراة مع خيتافي بالنصف الثاني من الموسم الماضي، لينجح في تسجيل 6 أهداف، بينما قدم تمريرة حاسمة وحيدة.

ورغم وجود المهاجم الدومينيكاني ماريانو دياز في ريال مدريد، إلا أن أنشيلوتي يرى أنه ليس العنصر المناسب في خطته، وهو ما ظهر في الموسم الماضي، عندما كان يفضل البدء بمهاجم وهمي في غياب بنزيما بدلا من الاعتماد عليه.

ويواجه ريال مدريد مشكلة أخرى مع مايورال، وهي أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ما يعني أن عليه تقديم عرض للتجديد خشية خسارته بالمجان في الصيف المقبل.

يُذكر أن مايورال قضى 4 من المواسم الـ5 الأخيرة مُعارا خارج ريال مدريد، إلى فولفسبورج الألماني وروما الإيطالي وليفانتي وخيتافي في الدوري الإسباني.