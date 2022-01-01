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اتفاق كامل بين يوفنتوس ودي ماريا

الخميس 07 يوليو 2022 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتفاق كامل بين يوفنتوس ودي ماريا



وكالات / سما /

نجح يوفنتوس في التوصل لاتفاق نهائي من أجل التعاقد مع النجم الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وفقاً لما أكدته صحيفة موندو ديبورتيفو.

ورحل دي ماريا عن باريس سان جيرمان بصفقة حرة بسبب انتهاء عقده، وكان هناك اهتمام من جانب برشلونة للحصول على خدماته، لكن النادي الكتالوني قرر الانسحاب من الصفقة سريعاً، لأنه يركز على ضم لاعبين آخرين.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن الاتفاق تم بالفعل بين يوفنتوس ودي ماريا، ويجهز النادي البيانكونيري الوثائق للتوقيع عليها خلال الأيام المقبلة.

وأضاف التقرير أن دي ماريا سيوقع على عقد لمدة موسم واحد فقط. ومن المفترض أن يصل إلى تورينو مع نهاية الأسبوع، وبعدها سيتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

وبعد أن يغلق يوفنتوس صفقة دي ماريا، سيبدأ التركيز على حسم صفقة النجم الفرنسي بول بوجبا، والذي ينقصها الطابع الرسمي فقط بحسب العديد من المصادر.

#دي ماريا #يوفنتوس

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