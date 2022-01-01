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بوسكيتس يتخذ قراراً صادماً بشأن مستقبله مع برشلونة

الخميس 07 يوليو 2022 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوسكيتس يتخذ قراراً صادماً بشأن مستقبله مع برشلونة



وكالات / سما /

اتخذ سيرجيو بوسكيتس نجم برشلونة قراراً صادماً بشأن مستقبله في النادي، يتمثل برفضه تجديد العقد. وذلك وفقاً لما جاء في التقرير الذي نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية.

وما زال سيرجيو بوسكيتس عنصراً أساسياً في تشكيلة برشلونة، ورغم أن البعض انتقد مستواه في آخر السنوات، إلا أن المدرب تشافي هيرنانديز يضع كامل ثقته بزميله السابق، وقد صرح بذلك في عدة مناسبات.

وينتهي عقد بوسكيتس مع برشلونة عقب نهاية الموسم المقبل، وعرض النادي عليه تجديد العقد، إلا أن اللاعب أبلغ الإدارة أنه يريد مغادرة النادي بصفقة حرة في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن بوسكيتس تلقى عدة عروض خلال الصيف الحالي، وبالأخص من نادي إنتر ميامي الأمريكي المملوك للأسطورة الإنجليزية ديفيد بيكهام.

وأضاف التقرير أن بوسكيتس رفض جميع العروض، لرغبته باللعب مع برشلونة الموسم القادم. لكنه حسم قراره بالرحيل في صيف 2023، ويستهدف الانتقال إلى إنتر ميامي للعب مع زميله السابق ليونيل ميسي.

ومن المتوقع أن يكون الموسم الجديد هو الأخير لميسي مع باريس سان جيرمان، ويعد نادي إنتر ميامي الأقرب للحصول على خدماته وفقاً للعديد من المصادر.

#بوسكيتس #برشلونة

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