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صدام بين ميسي ومبابي بسبب مستقبل نيمار

الخميس 07 يوليو 2022 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
صدام بين ميسي ومبابي بسبب مستقبل نيمار



وكالات / سما /

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن وجود خلاف بين ليونيل ميسي وكيليان مبابي نجمي باريس سان جيرمان، وذلك بسبب مستقبل زميلهما نيمار الذي يحيط الغموض حوله في الآونة الأخيرة.

ووافق كليان مبابي على تجديد عقده مع باريس سان يجرمان حتى صيف 2025، وتضمنت الاتفاق أن يحصل المهاجم الفرنسي على صلاحيات خاصة تمكنه من الإدلاء بصوته فيما يتعلق بالقرارات الرياضية.

واوضحت الصحيفة في تقريرها أن كيليان مبابي أوصى إدارة النادي بالتخلص من زميله البرازيلي نيمار، وهو الأمر الذي أثار غضب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ولم ينفي ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان إمكانية رحيل نيمار في تصريحات الأخيرة، بل فسّر البعض كلامه عن ضروة قدوم ورحيل اللاعبين على أنه تلميح لرغبة النادي بالتخلص من اللاعب.

وأضاف التقرير أن ليونيل ميسي يريد استمرار نيمار مع الفريق، نظراً للصداقة القوية التي تجمعهما، بالإضافة لاقتناعه الكامل بأنه يملك جودة كبيرة ستساعد باريس على تحقيق الألقاب.

#ميسي #نيمار #مبابي #باريس سان جيرمان

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