فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرنوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة اليوم الخميس.
* "يديعوت احرونوت"
- شهادة هداس كلين ضد نتنياهو في ملف 1000: تكلفة السيجار الشهرية لنتنياهو تراوحت بين 6 إلى 8 آلاف شيقل وحسب طلبه
- نتنياهو علم بطلبات زوجته من الهدايا
- اعتقال فلسطيني بشبهة طعن إسرائيلي في منطقة تل أبيب
- العقوبات على روسيا تمس بالغرب أكثر من روسيا، وبوتين يواصل الضحك بدل أن ينهار، والولايات المتحدة والغرب من يعاني من التضخم المالي وغلاء أسعار المحروقات
* "معاريف":
- حالة طوارئ في الأجواء الإسرائيلية على الحدود الشمالية
-60% من الإسرائيليين يرون أن هذه الانتخابات لن تفرز حكومة مستقرة
- مصادر دبلوماسية: الرئيس الفرنسي أحرج رئيس الحكومة الإسرائيلية، لبيد بكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية
- خلال عملية ليلية الشاباك وحرس الحدود قاموا باعتقال 24 فلسطينيا
- عشية عيد الأضحى: عدد المسلمين في الداخل مليون وسبعمائة ألف
* "هارتس"
- هداس كلين: نتنياهو جدد تأشيرة (الفيزا) للولايات المتحدة لرجل الأعمال ميلتشين مقابل الهدايا
- جدعون ليفي يكتب: على الولايات المتحدة الخجل في قضية شيرين أبو عاقلة
- جولان سينافس على رئاسة حزب ميرتس
- قتل فلسطيني برصاص الجيش واحتجاز جثمانه
- تقرير: إسرائيل أكثر الدول في العالم تدميرا للمناطق المفتوحة
- وزارة الصحة الإسرائيلية تدرس إعادة الكمامات في الأماكن المغلقة