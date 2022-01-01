  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الخميس 07 يوليو 2022 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرنوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة اليوم الخميس.

 

* "يديعوت احرونوت"

- شهادة هداس كلين ضد نتنياهو في ملف 1000: تكلفة السيجار الشهرية لنتنياهو تراوحت بين 6 إلى 8 آلاف شيقل وحسب طلبه 

- نتنياهو علم بطلبات زوجته من الهدايا 

- اعتقال فلسطيني بشبهة طعن إسرائيلي في منطقة تل أبيب 

- العقوبات على روسيا تمس بالغرب أكثر من روسيا، وبوتين يواصل الضحك بدل أن ينهار، والولايات المتحدة والغرب من يعاني من التضخم المالي وغلاء أسعار المحروقات 

 

* "معاريف": 

- حالة طوارئ في الأجواء الإسرائيلية على الحدود الشمالية 

-60%  من الإسرائيليين يرون أن هذه الانتخابات لن تفرز حكومة مستقرة

- مصادر دبلوماسية: الرئيس الفرنسي أحرج رئيس الحكومة الإسرائيلية، لبيد بكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية 

- خلال عملية ليلية الشاباك وحرس الحدود قاموا باعتقال 24 فلسطينيا 

- عشية عيد الأضحى: عدد المسلمين في الداخل مليون وسبعمائة ألف

 

* "هارتس"

- هداس كلين: نتنياهو جدد تأشيرة (الفيزا) للولايات المتحدة لرجل الأعمال ميلتشين مقابل الهدايا 

- جدعون ليفي يكتب: على الولايات المتحدة الخجل في قضية شيرين أبو عاقلة

- جولان سينافس على رئاسة حزب ميرتس 

- قتل فلسطيني برصاص الجيش واحتجاز جثمانه 

- تقرير: إسرائيل أكثر الدول في العالم تدميرا للمناطق المفتوحة 

- وزارة الصحة الإسرائيلية تدرس إعادة الكمامات في الأماكن المغلقة

#الصحف الإسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

الديوان الملكي الأردني يعلن خطوبة الأميرة إيمان بنت الملك عبد الله الثاني... صور

التنمية بغزة تكشف تفاصيل جديدة وبشريات لأصحاب مخصصات الشؤون الاجتماعية

جيش الاحتلال الاسرائيلي ينفذ مناورة مفاجئة تحاكي حربا على غزة

إسرائيل تهدد لبنان وتبعث برسالة عاجلة إلى مجلس الأمن وغوتبرس بخصوص مواقع "حزب الله"

الشرطة بغزة توضح تفاصيل تحقيقها مع قاصر اعتدى على طفل

انخفاض في سعر صرف الدولار

الحكومة : ارتفاع قريب على سعر تعرفة الكهرباء بالضفة

الأخبار الرئيسية

رئيس الوزراء البريطاني" جونسون" يقدم استقالته اليوم

"الشعبية" تستنكر .. "التنمية" توضح آليات صرف مخصصات الشؤون وسبب استثناء بعض الفئات

الصحة : تزايد في أعداد إصابات كورونا و هناك أعراض جديدة

dEXQD

صحيفة : هذا ما طلبه الرئيس عباس من نظيره الجزائري قبل لقاء هنية

لهذا السبب .. كفيف يحرق نفسه بحي النصر في غزة

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم