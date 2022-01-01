رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرنوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة اليوم الخميس.

* "يديعوت احرونوت"

- شهادة هداس كلين ضد نتنياهو في ملف 1000: تكلفة السيجار الشهرية لنتنياهو تراوحت بين 6 إلى 8 آلاف شيقل وحسب طلبه

- نتنياهو علم بطلبات زوجته من الهدايا

- اعتقال فلسطيني بشبهة طعن إسرائيلي في منطقة تل أبيب

- العقوبات على روسيا تمس بالغرب أكثر من روسيا، وبوتين يواصل الضحك بدل أن ينهار، والولايات المتحدة والغرب من يعاني من التضخم المالي وغلاء أسعار المحروقات

* "معاريف":

- حالة طوارئ في الأجواء الإسرائيلية على الحدود الشمالية

-60% من الإسرائيليين يرون أن هذه الانتخابات لن تفرز حكومة مستقرة

- مصادر دبلوماسية: الرئيس الفرنسي أحرج رئيس الحكومة الإسرائيلية، لبيد بكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية

- خلال عملية ليلية الشاباك وحرس الحدود قاموا باعتقال 24 فلسطينيا

- عشية عيد الأضحى: عدد المسلمين في الداخل مليون وسبعمائة ألف

* "هارتس"

- هداس كلين: نتنياهو جدد تأشيرة (الفيزا) للولايات المتحدة لرجل الأعمال ميلتشين مقابل الهدايا

- جدعون ليفي يكتب: على الولايات المتحدة الخجل في قضية شيرين أبو عاقلة

- جولان سينافس على رئاسة حزب ميرتس

- قتل فلسطيني برصاص الجيش واحتجاز جثمانه

- تقرير: إسرائيل أكثر الدول في العالم تدميرا للمناطق المفتوحة

- وزارة الصحة الإسرائيلية تدرس إعادة الكمامات في الأماكن المغلقة