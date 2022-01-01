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"التربية" وسلطة جودة البيئة تؤكدان على مرتكزات التعاون المشترك

الخميس 07 يوليو 2022 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

بحث وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، مع رئيس سلطة جودة البيئة نسرين التميمي، آليات توسيع التعاون المشترك؛ لخدمة القضايا التربوية والبيئية.

وأكد الطرفان، وفق بيان للتربية، اليوم الخميس، أهمية استدامة العمل التربوي والبيئي، وإدماج الطلبة في النشاطات المختلفة التي تنفذها "جودة البيئة" في المدارس؛ لتعزيز مفاهيم التوعية والتعليم البيئي والعمل الطوعي.

كما تم بحث تنفيذ برامج توعوية شاملة؛ تدريب مدربين من الكوادر التربوية، وبناء قدراتهم وتزويدهم بحقائب تدريبية؛ لتنفيذ برامج توعوية بيئية في المدارس، وإنشاء منصة إلكترونية متخصصة في هذا المجال. وحضر اللقاء؛ مسؤولون من التربية و"جودة البيئة".

#التربية والتعليم #سلطة جودة البيئة

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