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مديرية المعادن الثمينة تدمغ 7.77 طن ذهب في ستة أشهر

الخميس 07 يوليو 2022 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مديرية المعادن الثمينة تدمغ 7.77 طن ذهب في ستة أشهر



رام الله / سما /

دمغت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من العام الجاري 7.77 طن من المصوغات الذهبية والتي تحمل الدمغة الفلسطينية (قبة الصخرة).

وأظهر التقرير النصف السنوي للمديرية، والذي صدر اليوم الخميس، ارتفاع كميات دمغ المعادن بنسبة 88%، على أساس سنوي، وارتفاع إيرادات المديرية نتيجة عملية دمغ المصوغات بنسبة 85%، بقيمة نحو 7.54 مليون شيقل، مقارنة مع ذات الفترة من العام 2021.

وبين التقرير، ارتفاع نسبة المنتج المحلي في المعادن الثمينة والتي بلغت 96% مقارنة مع المستورد، ويأتي ذلك في إطار توجهات الوزارة لدعم وتطوير المنتج المحلي.

ونفذت طواقم الرقابة والتفتيش في المديرية 77 جولة تفتيشية خلال النصف الأول من العام الجاري شملت 13 مصنعاً و211 محلا تجاريا، نتج عنها تحرير 6 محاضر وإحالة 6 مخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وتبعاً للتقرير نصف السنوي يبلغ عدد المنشآت المرخصة والعاملة بقطاع المعادن الثمينة (580) منشأة، منها (144) مشغلا ومصنعاً و(436) محلاً تجارياً.

ودعت المديرية المواطنين عند شراء الذهب الحصول على فاتورة مفصلة والإبلاغ عن أي شكوى من خلال الرقم المباشر (129) او مراجعة مديريات المعادن الثمينة في المحافظات.

#مديرية المعادن الثمينة #الذهب

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