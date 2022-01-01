رام الله / سما /

تصدر استشهاد الشاب رفيق غنام (20 عاماً) في بلدة جبع جنوب جنين، عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة اليوم الخميس.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "الحياة الجديدة":

رفيق غنام يلتحق بجده وعمته شهيداً

نيابة عن الرئيس: السفير ذياب اللوح يسلم رئيس اتحاد كتاب مصر وسام الثقافة والعلوم والفنون

الشرطة تحبط محاولة تهريب آلاف الحبوب المخدرة في الخليل

"بن آند جيري" الأميركية ترفع قضية لمنع بيع منتجاتها في المستوطنات

3 وفيات نتيجة حوادث متفرقة في جنين وقلقيلية ونابلس

الرئيس يهنئ باستقلال جمهوريات فنزويلا وجزر القمر والرأس الأخضر وبيوم الجمهورية في مالاوي

شكوى ضد نقابة الأطباء الإسرائيلية: شريكة في جريمة "الأبارتهايد"

توضيح من "الصحة" حول ما نشر عن وجود بهارات ملوثة بسموم في السوق الفلسطيني

انتخاب الفلسطينية لينا بركات رئيسة لمنظمة شبكة المرأة الأميركية للتنمية

شيرين في انتظار بايدن على الجدار العنصري شمال بيت لحم

* "القدس":

استشهاد الشاب رفيق غنام في جبع

4 أنفاق لربط مستوطنات الأغوار بالقدس وبناء مركزين في العيسوية وبيت حنينا

إصابات وهدم محال لبلدية الخليل

جماعات استيطانية تحاول فرض "السيادة" على قبر يوسف

124 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى

القمح سلاح دبلوماسي في قلب أزمة الغذاء العالمية

متغيرات كورونا سريعة التطوير تعقد تحديثات اللقاح

استقالات في الحكومة البريطانية

* "الأيام":

شهيد جديد في جبع برصاص الاحتلال: تركوه ينزف أكثر من ساعة دون إسعاف

هدم محال تجارية في سوق الخضار بالخليل

مداهمات في أنحاء عدة واقتحام جديد للأقصى

حملة اعتقالات واسعة في الضفة تطال 46 مواطناً معظمهم من سلواد

شرطة الخليل تحبط تهريب مخدرات مخبأة في أثاث تركي قبل نقلها لغزة

3 وفيات بينها طفل نتيجة حوادث سير في الضفة

شكوى ضد نقابة الأطباء الإسرائيلية: تتواطأ مع الاحتلال وتنتهك الأخلاقيات

اعتقال مواطن بزعم طعن إسرائيلي في بني براك

"بن آند جيري" تسعى لمنع عودة مثلجاتها للمستوطنات

جونسون يتشبث بمنصبه رغم دعوات لتنحيه واستقالة عشرات المسؤولين