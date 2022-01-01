النقل": لدينا حل جاهز لمنع رفع تسعيرة المواصلات في المحافظات

رام الله/سما/

اكدت وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية انها تبحث عن بدائل لكي لا يتم رفع تسعيرة المواصلات على المواطنين، مع ارتفاع أسعار الوقود على أصحاب النقل.

وأكد وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، اليوم الخميس، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، ان هناك حلا جاهزا لدى الوزارة لهذا الملف، وسيتم رفعه لمجلس الوزراء تمهيداً لإقراره من قبل الحكومة.

وحول إمكانية دعم أسعار الوقود، أوضح سالم أنه من الممكن أن يكون الحل لمنع رفع أسعار المواصلات هو دعم أسعار الوقود.

وكانت وزارة النقل والمواصلات قد نفت في وقت سابق الأخبار التي يتم تداولها حول وجود قرار برفع تسعيرة النقل داخل المدن والمحافظات.