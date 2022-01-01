  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بحضور الرئيس وهنية .. "غزة" حاضرة في هتافات الجيش الجزائري (شاهد الفيديو )

الخميس 07 يوليو 2022 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بحضور الرئيس وهنية .. "غزة" حاضرة في هتافات الجيش الجزائري (شاهد الفيديو )



غزة/ سما /

تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مقاطع فيديو يظهر فيها الجيش الجزائري وهو يهتف لـ"غزة".

والثلاثاء، شهدت العاصمة الجزائرية، عرضا عسكريا غير مسبوق، وذلك بمناسبة الذكرى الـ60 للاستقلال.

وجرى الاستعراض على مستوى الطريق الوطني رقم 11 عند المدخل الشرقي للعاصمة والمحاذي لجامع الجزائر.

وتداول ناشطون مقطع فيديو تظهر فيه قوات جزائرية ترفع العلم الفلسطيني وتهتف "قوة غزة.. تحيا فلسطين".

ويعد هذا العرض الأول من نوعه منذ 33 سنة، حيث كانت آخر مرة قام فيها الجيش الجزائري بعرض عسكري في عام 1989، قبل سنتين من دخول البلاد في أزمة أمنية انتهت مع بداية الألفية بقانون للمصالحة وضعه الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

وكان بارزا حضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنيه، في الاستعراض الذي أشرف عليه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

الأكثر قراءة اليوم

وصايا “الأمن التركي” لزوّار المقاومة : لا تقتربوا من فُرشاة الأسنان وانتبهوا لرُدهات وكاميرات الفنادق

الديوان الملكي الأردني يعلن خطوبة الأميرة إيمان بنت الملك عبد الله الثاني... صور

الاحصاء المركزي ينصح طلاب التوجيهي : هذه التخصصات سجلت أعلى نسب بطالة في فلسطين

غزة: وفاة شاب في ظروف غامضة والشرطة تحقق

التنمية بغزة تكشف تفاصيل جديدة وبشريات لأصحاب مخصصات الشؤون الاجتماعية

إسرائيل تهدد لبنان وتبعث برسالة عاجلة إلى مجلس الأمن وغوتبرس بخصوص مواقع "حزب الله"

الشرطة بغزة توضح تفاصيل تحقيقها مع قاصر اعتدى على طفل

الأخبار الرئيسية

dEXQD

صحيفة : هذا ما طلبه الرئيس عباس من نظيره الجزائري قبل لقاء هنية

لهذا السبب .. كفيف يحرق نفسه بحي النصر في غزة

جيش الاحتلال الاسرائيلي ينفذ مناورة مفاجئة تحاكي حربا على غزة

الزهار يكشف تفاصيل لقاء حماس مع المخابرات المصرية...

إسرائيل تهدد لبنان وتبعث برسالة عاجلة إلى مجلس الأمن وغوتبرس بخصوص مواقع "حزب الله"

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم