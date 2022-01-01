بحضور الرئيس وهنية .. "غزة" حاضرة في هتافات الجيش الجزائري (شاهد الفيديو )

غزة/ سما /

تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مقاطع فيديو يظهر فيها الجيش الجزائري وهو يهتف لـ"غزة".

والثلاثاء، شهدت العاصمة الجزائرية، عرضا عسكريا غير مسبوق، وذلك بمناسبة الذكرى الـ60 للاستقلال.

وجرى الاستعراض على مستوى الطريق الوطني رقم 11 عند المدخل الشرقي للعاصمة والمحاذي لجامع الجزائر.

وتداول ناشطون مقطع فيديو تظهر فيه قوات جزائرية ترفع العلم الفلسطيني وتهتف "قوة غزة.. تحيا فلسطين".

ويعد هذا العرض الأول من نوعه منذ 33 سنة، حيث كانت آخر مرة قام فيها الجيش الجزائري بعرض عسكري في عام 1989، قبل سنتين من دخول البلاد في أزمة أمنية انتهت مع بداية الألفية بقانون للمصالحة وضعه الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

وكان بارزا حضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنيه، في الاستعراض الذي أشرف عليه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.