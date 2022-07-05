وزير الخارجية الأمريكي يهاتف"لابيد" وهذا ما دار خلال الاتصال ..

القدس المحتلة / سما /

أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، التزام الولايات المتحدة بمواجهة التهديدات المشتركة لبلاده وإسرائيل بما في ذلك إيران.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، الأربعاء، بين وزير الخارجية الأمريكية ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: "الوزير بلينكن شدد لرئيس الوزراء الإسرائيلي على دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين".

وأشار الوزير بلينكين إلى أن الرئيس بايدن يتطلع إلى الاحتفال بالشراكة الأمريكية مع إسرائيل خلال زيارته المقبلة للشرق الأوسط.وأشار الوزير بلينكين إلى أن الرئيس بايدن يتطلع إلى الاحتفال بالشراكة الأمريكية مع إسرائيل خلال زيارته المقبلة للشرق الأوسط.

ومنتصف الشهر الجاري يزور الرئيس الأمريكي الشرق الأوسط في جولة من 3 محطات يختتمها في السعودية حيث يعقد قمة مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة مصر والأردن والعراق.

ومن المقرر أن يزور بايدن إسرائيل أولا، حيث سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، في تل أبيب والرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية.