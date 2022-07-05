شكاوى بغزة: تلاعب بصرف رواتب أهالي الشهداء ومخصصات الشؤون الاجتماعية

غزة/ سما /

اشتكى أهالي الشهداء والجرحى والأسرى، وأصحاب مخصصات الشؤون الاجتماعية، من التلاعب بصرف رواتبهم ومستحقاتهم ما تسبب بتأخر صرفها.



وبحسب ما أفادت صحيفة "القدس" المحلية ، فإنه تلقى العشرات من الشكاوي تفيد بأنه لم يتم صرف رواتبهم حتى الآن، وأن هناك محاولات لصرفها بالدولار والدينار.



وتواصلت صحيفة "القدس" مع مجموعة من أصحاب المحال المشرفة على عملية الصرف، وتبين أن البنوك استلمت الرواتب من السلطة الفلسطينية بالشيكل، وقامت بتحويل الأموال لمحال الاتصالات والصرافة المتعاقدة معها بالدولار لأهالي الشهداء والجرحى والأسرى، وبالدينار والدولار حسب المبلغ المخصص لكل عائلة من العائلات التي حصلت على دفعة من مخصصات الشؤون الاجتماعية.



وبحسب أصحاب تلك المحال، فإن هناك اتصالات تجري لمحاولة حل الأزمة، وهناك محال لا تريد صرف الرواتب في ظل عدم ضمان وجود نسبة فرق صرف العمولات ما بين البنوك وأصحاب تلك المحال الذين لا يريدون أن يخسروا بصرفها لهم.



و هناك حالة من الاستياء في أوساط المواطنين الذين توافدوا لاستلام رواتبهم في ظل أجواء عيد الأضحى وحاجتهم الماسة لرواتبهم.

صحيفة "القدس"