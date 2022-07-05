  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحية: زيارات الحركة للخارج تهدف لحشد الدعم لشعبنا ومقاومته

الأربعاء 06 يوليو 2022 11:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحية: زيارات الحركة للخارج تهدف لحشد الدعم لشعبنا ومقاومته



غزة / سما /

أكد رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة المقاومة الإسلامية " حماس " خليل الحية أن جميع زيارات الحركة الخارجية هدفها عرض القضية الفلسطينية وحشد كل أشكال الدعم لشعبنا ولمقاومتنا الباسلة.

وشدد الحية على تمسك الحركة بكل صوت حر عربي وإسلامي وإنساني في دعم قضايا الأمة، خاصة القضية الفلسطينية في مواجهة الطغيان والتمدد الصهيوني في المنطقة.

وبين الحية أن هناك محاولات لسلب الأمة وإبعادها عن قضاياها المركزية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الشعوب الإسلامية والعربية ما زالت متمسكة بها.

وأوضح أن زيارة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية إلى لبنان كانت حافلة بكل المقاييس، وأخذت البعد الرسمي والبعد الشعبي.

وأعرب الحية عن تضامن الحركة مع الشعب اللبناني وقضاياه العادلة، وضد السلوك الإجرامي الصهيوني في سرقة الموارد الطبيعية في لبنان.

وأشار الحية إلى أن زيارة هنية إلى الجزائر كانت بدعوة رسمية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للمشاركة في احتفالات عيد الاستقلال.

وشدد رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية على أن زيارة هنية للجزائر يُبني عليها في تعزيز أواصر التعاون، مؤكدا أن الزيارة كان لها ملامحها المهمة.

ولفت الحية إلى أن حرص الرئيس الجزائري على جمع القائد إسماعيل هنية مع رئيس السلطة محمود عباس يدلل على حرص الجزائر على الوحدة الفلسطينية ووحدة الأمة العربية بكل مكوناتها، مشيدا بالثورة الجزائرية التي أصبحت ملهمة للأمم والشعوب.

وأضاف: نُكِنُّ كل التقدير والاحترام للجزائر ولكل الدول العربية والإسلامية ولمناصرينا.

وقال الحية: "نعود لقطاع غزة لنكمل المشوار مع أبناء شعبنا، ونحن جنود لهذا الوطن والمشروع ولخيار التحرير والعودة".

الأكثر قراءة اليوم

الديوان الملكي الأردني يعلن خطوبة الأميرة إيمان بنت الملك عبد الله الثاني... صور

الاحصاء المركزي ينصح طلاب التوجيهي : هذه التخصصات سجلت أعلى نسب بطالة في فلسطين

بعد توقف 20 شهرا.. التنمية الاجتماعية تكشف عن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

غزة: وفاة شاب في ظروف غامضة والشرطة تحقق

التنمية بغزة تكشف تفاصيل جديدة وبشريات لأصحاب مخصصات الشؤون الاجتماعية

الشرطة بغزة توضح تفاصيل تحقيقها مع قاصر اعتدى على طفل

الكشف عن الشروط الاسرائيلية لنقل جزيرتي"تيران وصنافير" من مصر للسعودية..

الأخبار الرئيسية

الزهار يكشف تفاصيل لقاء حماس مع المخابرات المصرية...

إيران تحتجز عدة أجانب بينهم دبلوماسي بريطاني رفيع بتهمة التجسس

إسرائيل تهدد لبنان وتبعث برسالة عاجلة إلى مجلس الأمن وغوتبرس بخصوص مواقع "حزب الله"

الصحة الفلسطينية تنفي ادعاءات بوجود بهارات ملوثة بسموم فطرية تسبب السرطان

2022-07-05_12-34-17_993338

وصايا “الأمن التركي” لزوّار المقاومة : لا تقتربوا من فُرشاة الأسنان وانتبهوا لرُدهات وكاميرات الفنادق

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم