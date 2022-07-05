الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مُسيّرة لـ"حزب الله" الأسبوع الماضي

القدس المحتلة / سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، الأربعاء، أنه أعترض طائرة مٌسيّرة تابعة لـ"حزب الله" اللبناني اقتربت من "المياه الاقتصادية الإسرائيلية"، الأسبوع الماضي، متهما "حزب الله" بإطلاقها نحو حقل الغاز "كاريش".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن طائرة مسيّرة انطلقت من لبنان نحو المجال الجوي فوق ما وصفها بـ"المياه الاقتصادية الإسرائيلية"، مشيرا إلى أنه تم رصدها ومتابعتها واعتراضها وإسقاطها "على مسافة بعيدة من الحدود البحرية.

ووفقا للجيش الإسرائيلي فإنه قواته اعترضت الطائرة المُسيرة يوم الأربعاء 29 حزيران/ يونيو الماضي، وقال إن المُسيّرة لم تشكل "أي تهديد أو خطر"، مشددا على أن الطائرة سقطت "في المجال البحري اللبناني".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن يوم السبت الماضي، اعتراضه 3 طائرات مُسيّرة فوق "المياه الاقتصادية الإسرائيلية" قرب الحدود مع لبنان، وقال إنها تابعة لـ"حزب الله".

وأضاف، في بيان، أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن المسيّرات الثلاث لم تشكل تهديدا حقيقيا أثناء تحليقها إلى أن تم اعتراضها، ولم يشر إذا ما تم إسقاطها أو أنها عادت أدراجها.

واتهم البيان حزب الله بإطلاقها نحو حقل كاريش للغاز، مشيرا إلى أنه تم اعتراضها بواسطة طائرة حربية من طراز F-16 وسفينة صواريخ.

وفي هذا السياق، أفاد المراسل العسكري للقناة 12 الإسرائيلية، نير دفوري، بأن إسرائيل لم تكن عازمة عن الكشف عن اعتراض المسيرة في 29 حزيران/ يونيو الماضي، ملمحا إلى أن عملية الاعتراض نفذت بواسطة "وسائل تكنولوجيا لا تعتزم إسرائيل الكشف عنها".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي قرر الكشف عن الواقعة بعد "تصعيد" حزب الله بمحاولة استهداف "كاريش" بثلاث طائرات مُسيرة، السبت الماضي، وبعد أن قرر حزب الله الكشف عن استهداف "كاريش" يوم الأربعاء الماضي، بواسطة طائرة من دون طيار، في نبأ سربه لوسائل إعلام لبنانية مقربة منه.

والسبت الماضي، قال وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، إن "حزب الله يقوّض قدرة الدولة اللبنانية على التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية".

وأضاف غانتس أن لدى إسرائيل الحق في التصرف والرد لمواجهة أي محاولة لإلحاق الأذى بها، مؤكدا أيضا استعدادها للدفاع عن بنيتها التحتية.

في المقابل، قال حزب الله اللبناني إنه أطلق بالفعل 3 مسيرات غير مسلحة باتجاه المنطقة المتنازع عليها عند حقل كاريش، للقيام بمهام استطلاعية.

وأضاف حزب الله أن "المهمة الاستطلاعية أنجزت، والرسالة وصلت".