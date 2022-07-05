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إسرائيل تهدد لبنان وتبعث برسالة عاجلة إلى مجلس الأمن وغوتبرس بخصوص مواقع "حزب الله"

الأربعاء 06 يوليو 2022 07:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تهدد لبنان وتبعث برسالة عاجلة إلى مجلس الأمن وغوتبرس بخصوص مواقع "حزب الله"



القدس المحتلة/سما/

بعث السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، غلعاد أردان، رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بخصوص "حزب الله" اللبناني.

وبحسب بيان نقلته قناة "I24" العبرية، طالب غلعاد أردان في رسالته بـ"العمل بشكل فوري ضد مواقع "حزب الله" التي أقيمت مؤخرا بالقرب مع الحدود مع إسرائيل وتستخدم كغطاء لأنشطة المنظمة تحت ستار الأنشطة البيئية". 

وتابع أردان: "حزب الله يوسع نشاطه الإرهابي إلى داخل المنطقة التي ينشط بها اليونيفيل، والبنية التحتية لمنظمة "أخضر بلا حدود" الوهمية تهدف إلى مراقبة الجنود الإسرائيليين، وتخدم المنظمة لصالح تخزين أسلحة، وإخفاء أنفاق هجومية، ونقاط لتركيز القوات العسكرية وغيرها"، على حد قوله.

كما تم إرفاق البيان بـ"صور لحاويات بالقرب من الحدود، ونشاط المراقبة الذي يقوم بها نشطاء المنظمة اللبنانية"، حيث قال أردان إن "هذه الحاويات تستخدم لأنشطة "حزب الله" الاستخباراتية ضد إسرائيل، وإن الواقع الجديد على الحدود، يصعد الوضع ويهدد بإشعال المنطقة". 

واعتبر السفير الإسرائيلي أن "المسؤولية حول أنشطة "حزب الله" في لبنان تقع على عاتق الحكومة اللبنانية"، مضيفا: "نتوقع القيام بخطوات فورية لوقف التعاظم العسكري لـ"حزب الله"، والواقع الحالي لا يتيح لقوة اليونيفيل أداء مهامها، وإن أرادت الأمم المتحدة منع تصعيد الوضع، يجب عليها العمل بصورة فعالة".

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