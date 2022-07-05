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وفاة محمد باركيندو أمين عام "أوبك"

الأربعاء 06 يوليو 2022 06:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة محمد باركيندو أمين عام "أوبك"



وكالات - سما-

أعلن ميلي كياري الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الوطنية النيجيرية، الأربعاء، وفاة محمد باركيندو، أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".


وكتب كياري تغريدة ينعى فيها باركيندو، دون الإشارة إلى سبب الوفاة، لكنه قال إنها كانت مساء الثلاثاء.
وباركيندو نيجيري الجنسية، أمين عام منظمة أوبك منذ أغسطس/ آب 2016، وكان يفترض أن تنتهي ولايته بحلول نهاية يوليو/ تموز الجاري.
وشغل باركيندو (63 عاما) عدة مناصب في مجموعة البترول الوطنية في نيجيريا، ومناصب أكاديمية أخرى في جامعات أمريكية وبريطانية.

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