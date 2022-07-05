داخلية غزة تعلن عن كشف المسافرين للسفر غدًا عبر معبر رفح البري

غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية بغزة، اليوم الأربعاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غد الخميس 7 يوليو 2022.

وأوضح الداخلية بغزة، ان السفر يوم غد هو للحافلات المتبقي من الحافلة الثالثة، والرابعة من كشف المسافرين رقم (2022/27) هنــــا ، والحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/26) هنــــــا.

وأكدت الداخلية، ضرورة تواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ودعت المسافرين إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وطالبت الداخلية، بضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.