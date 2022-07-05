ابرز القرارات التي اتخذتها رئاسة العمل الحكومي في غزة اليوم

القدس المحتلة / سما /

أعلنت رئاسة العمل الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء، عن أبرز القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال اجتماعها الوزاري اليوم.

إليكم القرارات الصادرة عن العمل الحكومي:

منح خصم بنسبة 50% من الرسوم المستحقة والمتراكمة على شركات البث الإذاعي والمرئي والفضائي وشركات البث (SNG)، وإعفاء كامل لأنظمة VoIP، Center Call عن الفترات السابقة.

صرف مكافآت مالية لمحاضري دبلوم التعليم الشرعي ودبلوم الأئمة والخطباء.

الموافقة على تخصیص منفعة لقطعة أرض حکومیة بمساحة (14,600)متر مربع من أراضي محافظة غزة، لصالح وزارة التربیة والتعلیم العالي، بهدف إنشاء مدارس .

اعتماد مشاريع: الوقاية من الإدمان والمؤثرات العقلية، ومكافحة السحر والشعوذة، ضمن المبادرات الحكومية وتوفير الميزانيات اللازمة لتنفيذها.

المصادقة على تعديل المادة رقم (28) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم (5) لسنة 200O.

الموافقة على ايفاد وابتعاث مجموعة من كوادر وزارة الصحة، لدورات خارجية.

اعتماد الدراسة المقدمة من ديوان الموظفين بشأن جدول تشكيلات بعض الوظائف.

إقرار تشكيل اللجنة الفنية الدائمة لتنظيم عملية التطوع في المؤسسات الحكومية.

اعتماد مشروع نظام استزراع الأحياء المائية في المياه البحرية.

تنسيب مقترح مشروع قانون

المعاملات الإلكترونية للمجلس التشريعي الفلسطيني.

المصادقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الصهيوني.

إقرار إجازة عيد الأضحى المبارك، حتى مساء يوم الثلاثاء الموافق 12/07/2022م.