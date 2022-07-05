المالكي يلتقي لازرايني: جهود حثيثة تبذلها دولة فلسطين لتوفير الدعم "للاونروا"

رام الله / سما /

أكد وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي ان دولة فلسطين تبذل جهود حثيثة لتوفير الدعم اللازم لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وسد العجز الذي تعاني منه.

وأشار الوزير المالكي خلال اللقاء الذي جمعه بالمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، السيد فيليب لازاريني، في مقر الوزارة، اليوم الأربعاء، الى ان دولة فلسطين تتواصل مع مختلف الدول والأطراف لتأمين الدعم المستدام للاونروا بما بما فيها لضمان تجديد تفويض الأونروا .

وتطرق المالكي الى محاولة الاحتلال لتقويض الاونروا، وعملها وتقديمها للخدمات في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

كما أشار الى اهمية مؤتمر المانحين الخاص بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الذي عقد بنيويورك في 23 حزيران، مخرجات هذا المؤتمر، والدعم السياسي الكبير الذي حظي به، وضرورة ترجمة هذا الدعم الى دعم مالي كذلك.

وبدوره، استعرض المفوض العام للاونروا فيليب لازاريني، التحركات للحفاظ على الاونروا، والخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في كافة اماكن تواجدها، وتطرق ابر اجتماعات اللجنة الاستشارية للاونروا التي عقدت اجتماعاتها في بيروت، ومؤتمر المانحين الذي عقد في نيويورك، كما اشار الى التحديات الجسام التي تواجه الوكالة، مؤكدا على أهمية التعاون في إيجاد حلول ورسم خطط مشتركة لتحقيق أهداف وأولويات الأونروا.