الاحتلال يطلق النار على منازل المواطنين بمسافر يطا جنوب الخليل

الخليل / سما /

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار، اليوم الأربعاء، على منازل المواطنين الفلسطينيين في مسافر يطا جنوب الخليل.

وذكر منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل، فؤاد العمور، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال استهدفت بالذخيرة الحية منازل المواطنين في تجمع خلة الضبع بمسافر يطا، ما أدى إلى تضرر أسطح وجدران أربعة منازل جراء إصابتها بشكل مباشر بالرصاص الحي، تعود لمواطنين من عائلة دبابسة، حيث سادت حالة من الخوف والفزع في صفوف الأطفال والنساء.

وأضاف أن قوات الاحتلال تنفذ منذ أيام تدريبات بالذخيرة الحية في منطقة "بئر القط" القريبة من تجمع الحلاوة، وفي محيط عدد من التجمعات السكنية في مسافر يطا المهددة بالهدم والتهجير، بهدف الاحتلال من ذلك ترويع الأهالي وتهديد حياتهم، لدفعهم لترك تلك المناطق لصالح التوسع الاستيطاني.

يذكر أن محكمة الاحتلال العليا كانت قد رفضت في وقت سابق من هذا العام التماسا تقدم به أهالي 12 تجمعا سكنيا في مسافر يطا، ضد قرار الاحتلال إعلان تجمعاتهم مناطق "إطلاق نار"، الأمر الذي سمح لتلك القوات بالاستمرار في تنفيذ تدريبات عسكرية في تلك المناطق على طريق هدم تلك التجمعات وتهجير سكانها.

وكانت قد هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح الإثنين الماضي، منزلا ومنشآت في تجمع أم قصة، في مسافر يطا قضاء الخليل، بحجة البناء دون ترخيص.

وأفاد العمور في حينه، بأن قوات الاحتلال اقتحمت تجمع أم قصة التابع مجلس قروي الزويدين، مصطحبة آليات ثقيلة وجرافة، وداهمت منازل تعود ملكيتها لعائلة الكعابنة، وهدمت منزلا ومنشآت.

وأكد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل، راتب الجبور، أن قوات الاحتلال هدمت منزلا تعود ملكيته للمواطن نايف علي الكعابنة، ويقطنه 15 فردا، وتصل مساحته نحو 150 مترا مربعا.