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بلدية غزة تناقش خطة جمع النفايات مع 3 لجان أحياء في المدينة

الأربعاء 06 يوليو 2022 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

ناقشت بلدية محافظة غزة خطة لجمع النفايات الجديدة مع ثلاث لجاء أحياء في المدينة، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتحسين عملية الجمع الأولى للنفايات من المصدر.

وعرضت بلدية غزة على ممثلي لجان الأحياء في حي الشجاعية، والتفاح الشرقي، ولجنة حي الشيخ رضوان، خطة جمع النفايات الجديدة التي بدأت بتطبيقها ضمن جهود تحسين عملية الجمع الأولى للنفايات من المصدر.

جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين عقدتهما البلدية مع لجنتي حي الشجاعية والتفاح الشرقي في مقر لجنة حي الشجاعية، ولجنة حي الشيخ رضوان في مقرها بالحي، بحضور المدير التنفيذي لمجلس الخدمات المشترك م. عبد الرحيم أبو القمبز، ومساعد مدير عام البلدية لشؤون المياه والبيئة م. أنور الجندي، ومدير إدارة الصحة والبيئة م. أحمد أبو عبدو، وممثلين عن اللجان الثلاثة، ومواطنين من الأحياء المذكورة.

#بلدية غزة

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