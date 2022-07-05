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تل ابيب : نعتزم إعادة فتح ملحقتي السفارة الاقتصادية والتجارية في تركيا

الأربعاء 06 يوليو 2022 02:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
تل ابيب : نعتزم إعادة فتح ملحقتي السفارة الاقتصادية والتجارية في تركيا



القدس المحتلة / سما /

 قالت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربيفاي اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ستعيد فتح ملحقتيها الاقتصادية والتجارية لدى سفارتها بالعاصمة التركية أنقرة.

وأضافت باربيفاي، أن "إعادة فتح الملحقية الاقتصادية تعكس التزام إسرائيل بتعميق العلاقات الاقتصادية مع تركيا".

وأوضحت أن بلادها تعتزم "الترويج قريبا لمؤتمر اقتصادي مشترك بين الدولتين، بعد أكثر من عقد من الزمان".

وأكدت أن هذه الخطوة ستساعد أكثر من 1500 شركة إسرائيلية تعمل حاليًا في مجال التصدير إلى تركيا.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع عودة العلاقات بين أنقرة وتل أبيب في محاولة لتحسين العلاقات التي سادها التوتر والقطيعة خلال السنوات الأخيرة.

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