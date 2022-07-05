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الاحتلال يداهم مساكن المواطنين ويصورهم غرب أريحا

الأربعاء 06 يوليو 2022 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT



أريحا / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منطقة عرب المليحات في طريق المعرجات غرب أريحا، وداهمت عددا من مساكن المواطنين وصورتهم ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وأفاد المشرف العام على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات ، بأن قوات الاحتلال داهمت منطقة عرب المليحات، وأجرت عمليات تفتيش دقيق لمساكن المواطنين، وصورت ساكنيها، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وأشار إلى أن المنطقة تضم 1200 فرد من عرب المليحات والكعابنة يعيشون على تربية المواشي في المناطق الغورية والشفاغورية بالمعرجات منذ ستينيات القرن الماضي، وبالتحديد بعد أن شردوا من أراضيهم إبان النكبة عام 1948

#أريحا #الاحتلال

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