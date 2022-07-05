مصرع شاب وإصابة آخرين بجروح بحادث دهس في جنين

رام الله / سما /

لقي اليوم شاب يبلغ من العمر 19 عاماً مصرعه وأصيب شابان آخران وصفت إصابة أحدهما بالخطيرة بحادث دهس جنوب جنين .

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة بأن بلاغا ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول وقوع حادث سير بالقرب من الجامعة العربية الأمريكية ونتج عنه وقوع ثلاثة إصابات تم نقلها إلى مشافي المدينة وأعلن الأطباء عن وفاة أحد المصابين.

وأضاف العقيد ارزيقات بأنه تم التحفظ على السائق المتسبب بالحادث وإبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته.