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قطاع غزة يُسجل 25 ألفًا و649 مولودًا جديدًا خلال النصف الأول لـ 2022

الأربعاء 06 يوليو 2022 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطاع غزة يُسجل 25 ألفًا و649 مولودًا جديدًا خلال النصف الأول لـ 2022



غزة/ سما /

أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية - الشق المدني أن قطاع غزة سجَّل خلال النصف الأول من هذا العام، 25 ألفًا و649 مولودًا جديدًا بالإضافة إلى ألفين و790حالة وفاة.


وبيّنت الإحصائية أن عدد مواليد القطاع الذكور يُقدر بـ 13 ألفًا و182 مولودًا، بنسبة تقدر بـ 51.3%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 48.7 % بواقع 12 ألفًا و467 مولودة.

وأشارت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة قد سجلت 9 آلاف و317 مولودًا جديدًا، فيما سجَّل مكتبيّ داخلية خانيونس 5 آلاف و48 مولودًا، و مكاتب داخلية الشمال 4 آلاف و646، وداخلية الوسطى 3 ألاف و493، في حين سجلت مديرية داخلية رفح 3 آلاف و145 مولودًا جديدًا.

وحول إحصائية الوفيات، أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت ألفين و790حالة وفاة خلال هذه الفترة، حيث قُدرت وفيات الذكور بـ ألف 535 حالة وفاة بنسبة تقدر بـ 55.1 %، مقابل ألف و255 حالة وفاة من الإناث بنسبة تقدر بـ 44.9 %. 

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