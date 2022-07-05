التنمية بغزة تكشف تفاصيل جديدة وبشريات لأصحاب مخصصات الشؤون الاجتماعية

غزة/ سما /

كشفت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة في الأخر المستجدات التي مخصصات الشؤون الاجتماعية.

وقال مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية بغزة لؤي المدهون، "إنه سيتم صرف أول دفعة رسمية من مخصصات الشؤون نهاية شهر أغسطس/أب المقبل".

وأضاف المدهون في تصريح صحفي: "ستصرف الدفعة الأولى بنفس القيمة التي كانت تصرف سابقًا للأسر قبل الأزمة المالية".

وتابع: "سيتم صرف مبلغ مالي في شهر ديسمير المقبل تزيد قيمته عن 1000 شيقل لـ1160 أسرة من غزة".

وفيما يخص الدفعة المالية التي تصرف اليوم، أوضح المدهون، أنها بقيمة 400 شيقل وسيتم صرفها من خزينة الحكومة.

ونوه إلى أنه سيكون هناك التزام في صرف بقية دفعات مخصصات الشؤون، وأن قرار صرفها من اختصاص وزارة المالية.

وختم المدهون تصريحه بالقول: "الأمور مطمئنة ومبشرة بشأن مخصصات الشؤون بعد الانفراجة المالية بعودة الدعم الأوروبي للحكومة".