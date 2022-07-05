الحكومة : ارتفاع قريب على سعر تعرفة الكهرباء بالضفة

رام الله / سما /

قال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، صباح اليوم الأربعاء، إن تعرفة الكهرباء الإسرائيلية ارتفعت مع بداية شهر فبراير من العام الجاري 2022، بنسبة 9.7%.

وأضاف ملحم، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أن هذا الارتفاع لم ينعكس على التعرفة الكهربائية الفلسطينية على المشتركين، بسبب قرار صادر عن الحكومة آنذاك.

ونوه إلى أنه بالوقت الحالي يوجد أنباء عن ارتفاع 16% إضافية بتعرفة الكهرباء في بداية شهر 8 المقبل، موضحا أن هذا القرار سيؤدي إلى أعباء كبيرة على الحكومة الفلسطينية، وعلى شركات التوزيع، إضافة أن جزءًا من هذا الارتفاع سيؤثر كذلك على المواطنين.

وتابع ملحم: "سيكون هناك ارتفاع في سعر تعرفة الكهرباء بعد هذا القرار، ولكن ليس بنسبة ارتفاع الجانب الإسرائيلي".

وأشار: "نشتري كهرباء من الجانب الإسرائيلي ما نسبته 87%، وبذلك أي ارتفاع عند الجانب الإسرائيلي، سيقابل بارتفاع لدينا في فلسطين على المشتركين، أو تدخل الحكومة كما فعلت سابقا بدعم هذه الزيادة على التعرفة الكهربائية".

وأكد رئيس سلطة الطاقة بأنه لا يحق لأي شركة من شركات توزيع الكهرباء رفع أسعار التعرفة دون وجود قرار رسمي من الحكومة الفلسطينية.

وأشار ملحم إلى أنهم في سلطة الطاقة، يقومون بتحليل هذه الزيادات على سعر تعرفة الكهرباء، وتقديم توصية قريبا إلى مجلس الوزراء الفلسطيني لأخذ القرار المناسب فيها.