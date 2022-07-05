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الخارجية: إسرائيل تستبق زيارة بايدن بارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا

الأربعاء 06 يوليو 2022 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: إسرائيل تستبق زيارة بايدن بارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا



رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين "إن دولة الاحتلال تستبق الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة بمزيد من عمليات الإعدام الميداني، وتصعيد عدوانها الشامل ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، بتوجيهات وتعليمات المستوى السياسي الإسرائيلي التي تبيح لجنود الاحتلال إعدام الفلسطيني دون أي مبرر أو سبب".

جاءت تصريحات الوزارة في أعقاب استشهاد الشاب رفيق رياض غنام (20 عاما)، صباح اليوم الأربعاء، من أمام منزله، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة جبع جنوب جنين، حيث أدانت جريمة الاعدام الميداني البشعة التي اُرتكبت بحقه، واعتبرتها جزءا لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء شعبنا.

كما حملّت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها، مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها في ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، والإسراع بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه وإصدار مذكرات توقيف بحق الجناة والقتلة والمخربين.

#وزارة الخارجية

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