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فريج يعلن انسحابه من الحياة السياسية

الأربعاء 06 يوليو 2022 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فريج يعلن انسحابه من الحياة السياسية



أعلن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج، أمس الثلاثاء، أنه لن يترشح خلال الانتخابات القادمة، مطالبًا رئيس حزبه "ميرتس" نيتسان هوروفيتش بالاستقالة من رئاسة الحزب.

 
وفي بيان انسحابه من الحياة السياسية، قال فريج: إنه "بعد تفكير عميق واستشارة أبناء عائلتي وشركاء الطريق، قررت أخذ فترة راحة من الكنيست، وليس من العمل الجماهيري"، وفق تعبيره.
 
وأضاف فريج في منشور له على موقع "فيسبوك": "لا أنوي الراحة خلال الأشهر القادمة، إنما التجند بكل قوتي من أجل الفوز في الانتخابات، سأعمل في المجتمع العربي حتى أقنعهم بأهمية التصويت، بدون أن تكون لي مصلحة شخصية في ذلك"، على حد قوله.

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