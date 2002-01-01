رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأربعاء، خبر استشهاد الشاب أحمد حرب عياد (32 عاما) من غزة، جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب قرب إحدى فتحات جدار الفصل العنصري في طولكرم.

كما تناولت الصحف، خبر التقاء رئيس دولة فلسطين محمود عباس بنظيره الجزائري، ومشاركته باحتفالات الذكرى الستين لاستقلال الجزائر.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

-استشهاد شاب من غزة جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه قرب طولكرم

-الرئيس يلتقي نظيره الجزائري ويشارك باحتفالات الذكرى الستين لاستقلال الجزائر

-الحزن ناقص الأركان في فلسطين

-لجنة "ثلثي المدة" ترفض الإفراج المبكر عن الأسير فؤاد الشوبكي أكبر الأسرى سنا

-ترکیب ثريات داخل الحرم الإبراهيمي بعد عامين من الرفض الإسرائيلي

-"العمل" و"التنمية" تبدأان اليوم صرف الدفعة الخامسة للمستفيدين من مشروع الحماية الاجتماعية الطارئ

-"صلح حيفا" تقرر تشريح جثمان الشهيدة الأسيرة سعدية فرج الله بحضور طبيب فلسطيني

-مقتل شاب وإصابة آخر برصاص الشرطة الإسرائيلية بأراضي الـ48

-شبكة المنظمات الفلسطينية الأميركية تدين التقرير الأميركي بخصوص الشهيدة أبو عاقلة

-نقابة المعلمين الأميركية تقرر توفير الحماية لأعضائها الذين يدرسون القضية الفلسطينية

-إنجاز تاريخي.. التونسية أنس جابر تتأهل لنصف نهائي بطولة ويمبلدون

-الاحتلال يفرج عن المستوطن قاتل الشهيد علي حرب!

-مخصصات الشؤون الاجتماعية تعيد الفرحة لفقراء غزة قبل العيد

-ماتيوس صامد في المخرور

"الأيام":

-مواجهات خلال التصدي لاقتحام في جنين.. تدمير منشآت وتجريف في مناطق عدة

-الرئيس يتباحث مع نظيره الجزائري بعد حضور احتفالات عيد الاستقلال

-محكمة إسرائيلية تقرر تشريح جثمان الشهيدة سعدية فرج الله

-الإفراج عن المستوطن قاتل الشهيد علي حرب

-الاحتلال يرفض الإفراج المبكر عن "شيخ الأسرى" فؤاد الشوبكي

-تسارع عملية ربط مستوطنات الأغوار والقدس بأربعة أنفاق

-الاحتلال يصادق على إقامة 292 وحدة استيطانية ومنطقتين صناعيتين

-لابيد: لا أستبعد لقاء قمة مع الرئيس الفلسطيني

-ماكرون: يتعين علينا الدفاع عن الاتفاق النووي مع إيران

--غانتس: إيران تكثف وجودها العسكري في البحر الأحمر

-لندن: حكومة جونسون في مهب الريح بعد استقالة احتجاجية لوزيرين بارزين

-هدم أحد أقدم فنادق غزة لتضرره خلال العدوان الأخير

"القدس":

-6 قضايا رئيسية سيتم بحثها مع بايدن

-الاحتلال ينفذ أعمال تجريف ويقتلع عشرات الاشجار

-قرار اسرائيلي بتشريح جثمان الشهيدة فرج الله

-واشنطن اشترطت تخفيف تفتيش الأميركيين من أصول فلسطينية في مطار اللد "بن غوريون"

-استقالة وزيري الصحة والمالية البريطانيين

-ماكرون ولبيد يتفقان على العمل معا في ملفي النووي الإيراني ولبنان

-كوفيد-١٩: تسرب من مختبر بيولوجي أميركي!

-الروس يتقدمون في منطقة دونباس الأوكرانية