الاحتلال يعتقل أربعة شبان ويصيب آخر بالرصاص الحي شرق طولكرم

طولكرم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أربعة شبان، وأصابت آخر بالرصاص الحي، خلال اقتحام مخيم نور شمس وضاحية ذنابة شرق طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أحمد سامر محمود جابر (17 عاما)، وابراهيم عدنان بدوية (30 عاما)، وخالد جمال جابر (22 عاما) من مخيم نور شمس، وبهاء نور الدين شحادة (22 عاما) من ضاحية ذنابة، بعد أن داهمت منازلهم ذويهم، وفتشتها.

وفي الوقت ذاته، أُصيب شاب بالرصاص الحي في الفخذ، أثناء تواجده أمام منزله في المخيم، خلال عملية اعتقال الشبان الثلاثة، وتم نقله إلى المستشفى، ووصفت حالته بالمستقرة.