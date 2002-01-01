  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

تقرير يكشف عن اتفاق اسرائيلي امريكي سيتم الاعلان عنه خلال ايام

الأربعاء 06 يوليو 2022 08:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير يكشف عن اتفاق اسرائيلي امريكي سيتم الاعلان عنه خلال ايام



القدس المحتلة / سما /

افادت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين كبار عشية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "أن التوقعات لاختراق بالعلاقات بين السعودية وإسرائيل أمر مفهوم، لكنه غير واقعي".

وذكر التقرير أن الإدارة الأمريكية حاولت دفع سلسلة من المواضيع والأفكار قبل زيارة الرئيس بايدن، والذي سيصل الثلاثاء القادم، وبعدها سيزور السعودية في زيارة تستغرق يومين ، وسيجتمع في جدة مع قادة دول الخليج وعدد من القادة العرب الأخرين، ومن بين القضايا التي سيتم طرحها دفع فكرة "التحالف الدفاعي الاقليمي" من الصواريخ والقذائف بمشاركة إسرائيل.

وذكر التقرير أن هناك موضوع واحد تم الاتفاق عليه وسيتم الاعلان عنه رسميا خلال الزيارة وهو نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر الى السعودية، مقابل سماح السعودية للطائرات الاسرائيلية المرور عبر مجالها الجوي.

نظرا لأن الجزيرتين هما جزء لا يتجزأ من اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر ويتواجد بها قوة دولية، يتطلب الأمر موافقة إسرائيلية لنقل السيادة الى السعودية، والتي اشترطت خلالها إسرائيل تلقي عدد من الضمانات بينها ضمان حرية الملاحة العسكرية والمدنية بمضيق تيران، حيث وافقت السعودية على منح هذا الضمان أمام الولايات المتحدة، التي ستلتزم بدورها أمام اسرائيل.

ومن المتوقع ان توافق السعودية للسماح للطائرات الاسرائيلية المرور من مجالها الجوي من جهة الشرق، وكانت سمحت للطائرات الإسرائيلية بالمرور عبر مجالها خلال توجهها الى الامارات أو البحرين، وذلك كدعم غير مباشر "لاتفاقيات ابراهيم". السماح الجديد سيقصر فترة الرحلات من إسرائيل تجاه دول الشرق الأقصى. كما حاولت اسرائيل اقناع السعودية السماح برحلات مباشرة للحجاج المسلمين من إسرائيل الى مكة ولكنها لم تنجح حتى الأن

وذكر التقرير ان فكرة طرحت ولم تحسم بعد، هي ضم شخصية إسرائيلية كبيرة لطائرة الرئيس الأمريكي في رحلته الاسبوع القادم من إسرائيل الى السعودية والمشاركة بالمباحثات التي ستجري بالمملكة، وفي حال حدوث ذلك، ستكون المرة الأولى التي يزور بها مسؤول إسرائيلي بشكل علني السعودية.

وافاد التقرير بأن السعوديين مهتمون بالقدرات الإسرائيلية خصوصا بمجال الأمن، التكنلوجيا والزراعة، وهناك شركات إسرائيلية وقعت مع شركات سعودية على اتفاقيات، والتي وقعت غالبيتها بشكل سري حتى لا يتم إحراج السعوديين.

وقال المسؤولون :"السعودية غير مستعدة للقيام بهذه القفزة التي قامت بها الامارات والبحرين، سيستغرق لها وقتا، هي بطيئة أكثر، محافظة أكثر، ومن المشكوك بأمره ان نشهد علاقات كاملة قبل انتقال السلطة من الملك سلمان لابنه محمد بن سلمان".

رغم هذا ، المسؤولون يقولون إن ما يحدث حاليا "تاريخي، ربما يعتبر خطوة صغيرة، لكنها بداية انطلاق طريق، رويدا رويدا سيكون المزيد من الخطوات إلى أن تنضج العملية. للسعوديين يوجد صبر، ونحن نحتاج الى الصبر، لكن في النهاية هذا سيأتي".

الأكثر قراءة اليوم

صور .. جيش الاحتلال: حماس تحاول استهداف جنودنا بتلك الطريقة ..

شاهدة إسرائيلية: جشع نتنياهو وزوجته تجاوز العقل..

خلال نقاش سري .. إسرائيل بعد هجوم حزب الله تنتقد المتحدث باسم الجيش وتُمرر رسالة لمصر

اليورو يسجّل أدنى مستوى مقابل الدولار منذ 2002

“إنتلجنس أونلاين”: مصر تُعارض عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

الجزائر: عرض عسكري غير مسبوق في ذكرى الاستقلال (صور وفيديوهات)

94 وفاة وأكثر من 100 ألف إصابة يومية بكورونا في إيطاليا

الأخبار الرئيسية

22e0429fbb2348e943517bba95e6378a

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في جنين

بعد توقف 20 شهرا.. التنمية الاجتماعية تكشف عن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

الاحتلال يفرج عن المستوطن قاتل الشهيد علي حرب في سلفيت

29B6CE35-9EB7-489C-8408-0CB8B572D63E

الرئيس محمود عباس واسماعيل هنية يجتمعان برعاية الرئيس الجزائري

حسين الشيخ يحذر من فشل زيارة الرئيس الأمريكي إلى المنطقة..

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم