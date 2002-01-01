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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة طالت 40 مواطنا من الضفة

الأربعاء 06 يوليو 2022 08:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة طالت 40 مواطنا من الضفة



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم حملة اعتقالات واسعة بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وطالت الاعتقالات أكثر من 30 مواطنًا في بلدة سلواد شمال شرق رام الله، لوحدها، فيما أبلغ عن اعتقالات في محافظات أخرى.

وبحسب نادي الأسير، فإن قوات الاحتلال داهمت مجموعة كبيرة من منازل المواطنين في سلواد واعتقلت هذا العدد من سكانها.

ونشر جيش الاحتلال ملصقات تهدد المواطنين وكل من له علاقة بالمقاومة بالتصفية والاعتقال.

واعتقلت تلك القوات، أحمد محمد الخواجا من نعلين غرب رام الله، ومحمد حسين مشهور من كفر مالك شرق المحافظة.

وفي طولكرم، أصيب الشاب هاني شادي قاسم من مخيم نورشمس بجروح في الساق خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم صباح اليوم. كما أفاد مراسل "القدس" دوت كوم.


واحتجزت قوات الاحتلال الشاب المصاب لفترة من الوقت قبل نقله للمشفى.


وداهمت قوات الاحتلال العديد من منازل المواطنين وعاثت بها خرابًا، واعتقلت عددًا من الشبان عرف من بينهم، خالد جمال جابر، وأحمد سامر جابر، وإبراهيم بدوية.

وفي الخليل، اعتقل الحاج تيسير أبو تركي، فيما اعتقل أحمد نبيل عمر، ومراد القدومي من جيوس في قلقيلية.

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