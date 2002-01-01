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وزارة العدل والمركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية يوقعان مذكرة تفاهم

الثلاثاء 05 يوليو 2022 09:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة العدل والمركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية يوقعان مذكرة تفاهم



رام الله/سما/

استقبل وزير العدل أ.د. محمد الشلالدة في مكتبه اليوم رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية د. محمد المصري والوفد المرافق له وبحضور وكيل وزارة العدل المستشار احمد ذبالح والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية الأستاذ عبد الناصر دراغمة.

وافتتح د. الشلالدة اللقاء مرحبا بالسيد المصري والوفد المرافق له واكد على أهمية توقيع مذكرة التفاهم المشتركة بين وزارة العدل والمركز الفلسطيني من اجل تعزيز التعاون والشراكة بينهما ضمن الأطر السياسية والقانونية وبما يخدم الصالح العام الفلسطيني.

بدوره شكر د. المصري وزير العدل على حسن الاستقبال وتعاون وزارة العدل مع المركز الفلسطيني في تحقيق أهدافه وذلك من خلال توقيع مذكرة التفاهم المشتركة والتي من خلالها يمكن للمركز تحقيق مزيدا من الأهداف التي يسعى لتحقيقها في المستقبل.

ومن الجدير ذكره أن هذه المذكرة يمكن من خلالها بناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال رسم السياسات والدراسات الاستراتيجية والاستشرافية، وصياغة وتطوير الأدلة وإعداد الأبحاث والتقارير، والقدرة على التحليل السياساتي وإجراء المشاورات، ويساهم ذلك التعاون في التطبيق الأمثل لضمانات حقوق الإنسان وسيادة القانون.

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