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الهلال يحقق فوزه الثاني في بطولة دونستي في إسبانيا

الثلاثاء 05 يوليو 2022 07:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهلال يحقق فوزه الثاني في بطولة دونستي في إسبانيا



مدريد/ وكالات/

حقق فريق ناشئي نادي الهلال من قطاع غزة، فوزه الثاني في بطولة "دونستي كوب الدولية" التي تقام في مدينة سان سيباستيان في إقليم الباسك الإسباني، بفوزه على فريق نادي (Guadalajara CD SAD) من الأندلس.

وبدأ الهلال اللعب بطريقة دفاعية تعتمد على المرتدات، وذلك لقوة هجوم الخصم، واستطاع إنهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد إهدار الكثير من الفرص المحققة.

وفي الشوط الثاني اعتمد الهلال على الزيادة العددية في المهاجمين مع التأمين الدفاعي، واستطاع إحراز هدف الفوز في الدقائق الأخيرة.

وسجل الهدف أحمد البش بعد مراوغة محكمة من اللاعب محمد المسحال.

وفاز الهلال أمس، في مباراته الأولى ضد فريق نادي (Atletic Lleida) بطل مقاطعة في إقليم كاتلونيا بهدف للاعب أمجد أبو يوسف.

ويقابل ناشئو الهلال في مباراتهم الثالثة غداً، نادي (Kostkas) من إقليم الباسك.

ووصف رئيس مجلس إدارة نادي الهلال المهندس عائد أبو رمضان، أداء الفريق بالمرضي جداً، مشيراً إلى تأثر الفريق بغياب اللاعب أمجد أبو يوسف بسبب إصابة طفيفة في المباراة السابقة منعته من اللعب.

وقال أبو رمضان " بهذا الفوز ضمن الهلال التأهل للمرحلة الثانية"، مشيراً إلى أن مباراة الغد ستحدد إن كان الهلال هو الأول أم الثاني على مجموعته.

وتُعدّ هذه البطولة من أكبر البطولات في جنوب أوروبا وتُعقد منذ أكثر من 30 عاماً.

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