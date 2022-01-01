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سلطة المياه و "جايكا" تناقشان مشروع تأهيل نظام تزويد المياه في مدينة جنين

الثلاثاء 05 يوليو 2022 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين/ سما/

 التقت سلطة المياه، اليوم الثلاثاء، وفدا من وكالة المساعدات اليابانية (جايكا) والطاقم الاستشاري الياباني الذي يقوم على إعداد الدراسات والتصاميم لمشروع تأهيل نظام تزويد المياه في مدينة جنين.

وتم، خلال اللقاء، وفق بيان لسلطة المياه، اليوم الثلاثاء، الاتفاق على تفاصيل الاتفاقية بخصوص المشروع الذي سيتم تقديمه للحكومة اليابانية للتمويل وتنفيذ سلطة المياه لمصلحة بلدية جنين.

ويهدف المشروع إلى تحسين خدمات تزويد المياه في مدينة جنين، من خلال تأهيل نظام تزويد المياه الحالي في المدينة، ويشمل تأهيل مصادر المياه وشبكة المياه الحالية وتوسيعها، وبناء خزانات، بالإضافة إلى بناء قدرات البلدية في تشغيل وصيانة النظام المائي.

ومن المتوقع أن يتم تقديم وثائق المشروع للحكومة اليابانية للتمويل نهاية العام الجاري.

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