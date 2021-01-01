لقاء فلسطيني- أمريكي لبحث مجالات تنمية الاقتصاد الفلسطيني

القدس المحتلة / سما /

بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، الثلاثاء، مع رئيس وحدة الشؤون الامريكية الفلسطينية "جورج نول" عددا من القضايا الاقتصادية ومجالات التعاون المشتركة التي من شأنها تحسين الاقتصاد الوطني.

ووضع الوزير المسؤول الامريكي خلال اللقاء المشترك الذي عقد بمقر الوزارة في مدينة رام الله في صورة الوضع الاقتصادي الراهن، والتدخلات الحكومية لتحسين الاقتصاد وتعزيز صمود المواطنين والقطاع الخاص وتسهيل التجارة الفلسطينية علاوة على التوجهات المستقلبية لبناء اقتصاد فلسطيني مستقل بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية الحكومية.

وقال الوزير :"نتعرض لحصار اقتصادي ومالي بفعل سياسات واجراءات الاحتلال الاسرائيلي التعسفية، وقرصنة اسرائيلية للموارد الفلسطينية إذ نخسر سنوياً نحو 3.4 مليار دولار نتيجة حرماننا من الوصول والاستثمار في المناطق المسماه(ج)".

من جانبه أبدى رئيس وحدة الشؤون الفلسطينية "جورج نول" اهتمام الادارة الامريكية بتوسيع وتعميق التعاون والتنسيق عبر مجموعة من القطاعات والعمل على تحسين الاقتصاد الفلسطيني.

ومن الجدير ذكره انه يوم 14 كانون الأول/ديسمبر 2021 تم تجديد الحوار الأمريكي الفلسطيني الاقتصادي (USPED) وهو أول اجتماع يُعقد من نوعه منذ خمس سنوات تم في حينها مناقشة مجالات التعاون الاقتصادي.