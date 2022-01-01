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الوكالة اليهودية لإسرائيل تنفي حظر عملها في روسيا

الثلاثاء 05 يوليو 2022 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوكالة اليهودية لإسرائيل تنفي حظر عملها في روسيا



موسكو /سما/

نفى مكتب ممثل الوكالة اليهودية لإسرائيل "سوخنوت" تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية عن إنهاء عمل المنظمة في روسيا.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بأن الجانب الروسي أرسل للوكالة اليهودية، التي تتعامل مع قضايا الاستجلاب إلى إسرائيل، طلبا بوقف أنشطتها في روسيا الاتحادية.

ووفق ما نقلته وكالة " نوفوستي" عن المنظمة: "يواصل المكتب التمثيلي للوكالة اليهودية لإسرائيل والمنظمات التي أنشأتها الوكالة اليهودية لإسرائيل في روسيا الاتحادية القيام بأنشطتها وفقا لمتطلبات تشريعات روسيا الاتحادية. ولم تكن هناك طلبات بالانهاء الفوري لأنشطة المنظمة".

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