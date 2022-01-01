استقالة 450 من عناصر الشرطة الإسرائيلية منذ بداية العام الجاري

القدس المحتلة/سما/

كشفت لجنة الأمن الداخلي في الكنيست، اليوم الثلاثاء، أنه منذ بداية العام الجاري استقال حوالي 450 من أفراد الشرطة الإسرائيلية، بسبب تدني مستوى أجورهم، وفق ما أوردته قناة "كان" العبرية.



وقالت القناة: إن جهاز الشرطة الإسرائيلية يحتاج إلى نحو 1700 شرطي لكي يشغلوا أدوارًا مهمة، منها: محققون، رجال تحري، أفراد حرس حدود، وشرطة مرور.



من جهته، قال المفتش العام للشرطة الإسرائيلية الجنرال كوبي شبتاي: إن "جهاز الشرطة وصل إلى أقصى ما له من قوة وقدرة، حيث وصل به الحال لدرجة أنه قد لا يستطيع أفراد الشرطة إطلاقًا الحضور إلى أي مكان يشهد عملية قتل لمعالجة الأمور".



وبدورها قالت رئيسة لجنة الأمن الداخلي بالكنيست ميراف بن آري: إن الدولة لم تحرص على مكافأة أفراد الشرطة بما فيه الكفاية، وأكدت مع ذلك أن الحكومة ستواصل بحث الحلول الملائمة الكفيلة برفع أجور أفراد الشرطة.



ومن ناحيته قال نائب المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية أمير ريشف: إن استقالة مستخدمين من أماكن عملهم هي أمور لا تخص إسرائيل فقط، وإنما تحدث في كل بلاد العالم حيث يبحث مستخدمون عن مصادر رزق أفضل، موضحًا خلال الجلسة أن ميزانية الشرطة ازدادت خلال السنين الأخيرة.