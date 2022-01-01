البكري يبحث مع "الأهلية لمطوفي الحجاج" ترتيبات استقبالهم في المشاعر المقدسة

مكة/سما/

بحث وزير الأوقاف والشؤون الدينية، رئيس بعثات الحج الشيخ حاتم البكري، مع رئيس المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية ماهر جمال اليوم الثلاثاء، استعدادات وترتيبات المؤسسة لاستقبال الحجاج في المشاعر المقدسة (عرفات، ومنى، ومزدلفة).

ونقل البكري تحيات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، إلى القيادة السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة من أجل خدمة حجاج بيت الله الحرام وتمكينهم من اداء مناسك الحج بيسر وسهولة.

وقال إن لقاء اليوم يهدف إلى الاطلاع على استعدادات المؤسسة لاستقبال الحجاج في المشاعر المقدسة، والترتيبات والخدمات التي ستقدم لهم من خيام ومياه وكهرباء، والوصول إلى المشاعر بسهولة ويسر وتمكينهم من أداء مناسك الفريضة على أكمل وجه.

وأشاد بالجهود والامكانيات الكبيرة التي تمتلكها مؤسسة مطوفي الحجاج، ما سينعكس ايجابا على راحة الحجاج وجودة الخدمات المقدمة لهم.

وقال البكري: نعتبر انفسنا جزءا من هذا العمل والاداء الرائع، وعلاقتنا مع المملكة العربية السعودية في المجالات كافة علاقة شراكة.

وأكد أهمية استمرار التنسيق على أعلى المستويات بين بعثة الحج ومؤسسة مطوفي الحجاج، للخروج بموسم وفق ما يطمح له الجميع، وهو تقديم افضل الخدمات للحجاج وتحقيق الراحة والسكينة لهم، للحفاظ على الرؤية التي تنبعث من قرارات المملكة الخاصة بموسم الحج.

وشدد على التزام بعثة الحج الفلسطينية بكافة القرارات والتوجيهات التي تصدرها المملكة العربية السعودية، بخصوص موسم الحج وفي المشاعر المقدسة.

وأعرب البكري عن أمله بأن تفتح المملكة الباب أمام المعتمرين بعد الانتهاء من مناسك الحج مباشرة، حتى يستطيع من لم يتمكن من القدوم الى الحج من اداء العمرة.

من جانبه، أكد رئيس المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تشدد على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتحسينها باستمرار، خاصة لدى حجاج فلسطين، الذين لهم مكانة واهتمام خاصين من قبل قيادة المملكة.

وأشاد جمال باهتمام بعثة الحج الفلسطينية بالترتيبات والخدمات المقدمة للحجاج خاصة اثناء تواجدهم في مكة المكرمة، وفي المشاعر المقدسة.

وأعرب عن أمله بأن تكون الخدمات المقدمة للحجاج هذا العام كما يطمحون، وأن المؤسسة على استعداد لسماع كافة الملاحظات في هذا الشأن.

ولفت إلى أن وزير الحج والعمرة السعودي، وعد بفتح باب العمرة بعد الانتهاء من موسم الحج مباشرة، وأن هناك تسهيلات اضافية لتسهيل ادائها وزيارة بيت الله الحرام.

وأكد جاهزية المشاعر لاستقبال ضيوف الرحمن واقامتهم فيها، مشيرا إلى أن ترتيبات تفويج الحجاج إليها تجري على قدم وساق.

وأشاد بالجهود والدعم الذي تقدمه بعثة الحج الفلسطينية، برئاسة الشيخ البكري، الذي يؤكد دوما ضرورة تقديم أفضل الخدمات لحجاج فلسطين، خاصة خلال المشاعر المقدسة.

وفا