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وفد بلجيكي يطلع على واقع الرياضة في فلسطين

الثلاثاء 05 يوليو 2022 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد بلجيكي يطلع على واقع الرياضة في فلسطين



رام الله/سما/

طلع أمين عام اللجنة الأولمبية عبد المجيد حجة، وفدا بلجيكيا على واقع الرياضة في فلسطين، والتحديات التي تجابه الرياضيين.

وقدم حجة للوفد البلجيكي المتضامن مع القضية الفلسطينية، أثناء زيارته مقر اللجنة الأولمبية، اليوم الثلاثاء، صورة عن الواقع الذي يعيشه الرياضيون في فلسطين.

وأكد أن الرياضة الفلسطينية استطاعت أن تنهض وتحجز لها مكانا على خارطة العالم الأولمبية، في مختلف الألعاب الرياضية الفردية والجماعية.

ودعا حجة الوفد الزائر إلى نقل رسالة فلسطين وقضيتها العادلة لبلده وللعالم، مثمنا هذه الزيارة التضامنية.

يشار إلى أن الوفد البلجيكي يزور فلسطين، من أجل إعداد برنامج وثائقي حول القضية الفلسطينية، ومن ضمن البرنامج سيتحدث عن الحراك الرياضي الفلسطيني وظروفه الاستثنائية.

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#بلجيكا #فلسطين

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