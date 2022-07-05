صور: الرئيس عباس وهنية يشاركان في احتفالات ذكرى استقلال الجزائر

رام الله/سما/

شارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، إلى جانب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وعدد من زعماء وقادة الدول الشقيقة والصديقة، في العرض العسكري الذي أقامته دولة الجزائر الشقيقة، لمناسبة الذكرى الستين لاستقلالها واستعادة سيادتها.

وحضر الرئيس، الاستعراض العسكري الذي أدته وحدات الجيش الجزائري الشقيق، والتي عبرت عن مدى التطور الكبير الذي شهدته القوات الجزائرية منذ تجسيد الاستقلال، لتكون الدرع الحامي للجزائر وشعبها الشقيق، وسندا لأمتنا العربية.

وقدم الرئيس عباس، للرئيس عبد المجيد تبون، على ما شهده من قدرات متطورة للجيش الجزائري، والذي يعبر عن مدى الازدهار والتقدم الذي تشهده دولة الجزائر الشقيقة في المجالات كافة، تحت القيادة الحكيمة للرئيس تبون والقيادة الجزائرية.













