محكمة اسرائيلية ترفض طلب الإفراج المبكر عن شيخ المعتقلين فؤاد الشوبكي

القدس المحتلة / سما /

رفضت المحكمة الاسرائيلية، الثلاثاء، طلب الإفراج المبكر عن شيخ المعتقلين واكبرهم سنا الاسير/فؤاد الشوبكي (83عاما).

يذكر أن الشوبكي معتقل منذ 14-3-2006 ويقضي حكما بالسجن لمدة 17 عاما، امضى منها ما يزيد عن 16سنة و من المفترض الافراج عنه بعد بضعة شهور وبالتحديد في 13مارس القادم، وهو يعاني من امراض عديدة وقد تدهورت حالته الصحية في الآونة الاخيرة ويتعرض للاهمال الطبي.

واعتبر الناشط في مجال الاسرى عبد الناصر فروانة ان قرار المحكمة اليوم يؤكد من جديد على ان القضاء الاسرائيلي عنصري وغير نزيه و اداة من ادوات الاحتلال ويؤتمر بأوامر الاجهزة السياسية والامنية وان قوامه الظلم والقهر وهدفه تدمير الانسان الفلسطيني والحاق المزيد من الضرر باوضاعه الصحية.

وأكد أن الرفض الاسرائيلي لطلب الافراج المبكر عن اكبر الاسرى سنا، يستدعي تدخلا جادا وفاعلا من قبل المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية للضغط على دولة الاحتلال والافراج عن "الشوبكي" خاصة وانه لم يتبقى من مدة محكوميته سوى 8شهور وهو يعاني من امراض عديظة واوضاعه الصحية في تدهور مستمر، مما يعني ان بقائه في السجن لشهور قادمة يشكل خطرا على حياته.