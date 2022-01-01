الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف يوقّع اتفاقية رعاية مع شركة جوّال

غزة / سما /

وقَّع الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مع شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينيّة "جوال" لرعاية بطولة التجديف الشاطئي الأولى التي يعمل الاتحاد على تنظيمها على شاطئ بحر غزة خلال الفترة القادمة.

وجرى توقيع الاتفاقيّة بحضور وفد من الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف على رأسه رئيس الاتحاد السيّد خلدون أبو سليم والسيد محمد القيشاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد أمين الصندوق، وبحضور السيّد عبد الفتاح الشرفا المدير التجاري لشركة جوال في قطاع غزّة، وذلك في مقر الشركة بغزة.

وعبَّر السيّد خلدون أبو سليم عن شكره لشركة جوال على رعايتها لبطولة التجديف التي يعمل الاتحاد على تنفيذها، مؤكدًا أنّ توقيع هذه الاتفاقية مع شركة جوال يعكس حرص القائمين على الشركة إزاء تعزيز وتطوير الرياضة الفلسطينيّة.

وقال أبو سليم، إنّ الاتحاد يسعى لنشر ثقافة الرياضة بين جميع فئات المجتمع ورفع مستوى الوعي بالأنشطة البحريّة وإعداد وتأهيل الشباب واليافعين لممارسة هذه الرياضة المميزة، ولكن الاتحاد يُعاني من نقصٍ في الإمكانات والقدرات بسبب عدم توفير برامج دعم حقيقيّة لهذه الرياضة الناشئة في قطاع غزّة.

من جانبه، عبَّر السيّد عبد الفتاح الشرفا، عن اعتزازه وفخره بتوقيع شركة جوال اتفاقية رعاية مع الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف، هذا الاتحاد الصاعد الذي تابعنا نشاطات قام به وقررنا دعم هذه الرياضة الناشئة في غزّة التي تعتبر من الرياضات المميزة ونسعى من خلال هذه الرعاية لتعزيز دور الشباب الفلسطيني ليكونوا قادرين على تمثيل فلسطيني بأفضل شكلٍ في البطولات العربيّة والدوليّة.

وفي نهاية الزيارة، أعرب وفد الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف عن شكره وتقديره على حسن الضيافة والاستقبال من قبل شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية "جوال"، وتم تقديم درع باسم الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف تسلّمه السيّد عبد الفتاح الشرفا، وذلك تقديرًا لجهود الشركة في دعم الرياضة الفلسطينيّة والاتحادات الرياضيّة.