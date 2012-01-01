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الإعلام الحكومي بغزة يتخذ إجراءات مهنية بحق نشطاء مخالفين

الثلاثاء 05 يوليو 2022 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام الحكومي بغزة يتخذ إجراءات مهنية بحق نشطاء مخالفين



غزة/سما/

اتخذ المكتب الإعلامي الحكومي، صباح اليوم الثلاثاء، إجراءات مهنية بحق اثنين من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي .

وأوضح المكتب في تصريح صحفي، أن المراجعة الأولى تمت لناشطة نشرت مقطع فيديو خالف الأعراف والتقاليد المجتمعية ومس بالنسيج المجتمعي، حيث تم إقرار من الناشطة بسوء التصرف وتوقيع تعهد بالخصوص مع الالتزام بحذف الفيديو ونشر اعتذار للشرائح المجتمعية التي أساء لها الفيديو وللمجتمع ككل، مع تحمل المسئولية القانونية الكاملة عن تبعات هذا التصرف.


 
وفي واقعة أخرى تمت مراجعة أحد النشطاء الذين اشتهروا بتقديم برامج كوميدية حيث تم استضافته على وسيلة إعلام (إسرائيلية) في مخالفة للقرار الصادر عن مجلس الوزراء عام 2012 بعدم التعامل مع وسائل إعلام تابعة للاحتلال، وتم اتخاذ إجراءات مهنية مع الالتزام بتعهد عدم التكرار وفق المقتضى القانوني والاعتذار عن هذا الأمر.

بدوره، أكد المكتب الإعلامي الحكومي متابعته الدائمة لما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي سعياً لتنظيم واقع النشر الإلكتروني وتلاشي الإشكاليات الناجمة عن سوء الاستخدام من قبل بعض النشطاء، وكان المكتب قام بأكثر من حملة توعية وتثقيف حول قواعد النشر الإلكتروني والمحاذير المجتمعية والقانونية الدارجة.

#غزة #الاعلام الحكومي بغزة

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