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حركة فتح تدين جريمة إعدام شهيد لقمة العيش الشاب أحمد حرب عياد

الثلاثاء 05 يوليو 2022 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح الهيئة القيادية العليا المحافظات الجنوبية مفوضية الاتحادات والنقابات العمالية جريمة إعدام شهيد لقمة العيش الشاب أحمد حرب عياد و الذي تعرض للضرب المُبرح علي يد قطعان جند الإحتلال الإسرائيلي حتي الموت أثناء توجهه للعمل بالداخل عبر فتحة الجدار بطولكرم شمال الضفة الغربية.

وحملت فتح حكومة الإحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة الإغتيال ، ودعت المجتمع الدولي إلى ضرورة محاسبة الإحتلال علي جرائمة المتكررة والكف عن سياسة ازدواجية المعايير و الكيل بمكيالين .

وتوجهت قيادة الحركة بعظيم التعازي والمواساة لعموم شعبنا الفلسطيني العظيم والحركة العمالية عامة ولعائلة عياد الأحرار الأوفياء خاصة داعين المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

#حركة فتح

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