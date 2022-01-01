أول فنان عربي ينضم لعالم الميتافيرس

وكالات / سما /

انضم السوبر ستار راغب علامة إلى عالم الميتافيرس رسمياً ليكون أول نجم عربي ينضم إلى هذا العالم.

حيث تعاقد مع إحدى الشركات العالمية الخاصة لعمل آفاتار خاص براغب علامة من السهل أن يتواصل معه الجمهور على أن يكون له حفلاته الغنائية أيضاً، الأمر الذي ستعلن عنه الشركة بكافة تفاصيله خلال الفترة القادمة، والحال نفسها بالنسبة إلى سعد لمجرد الذي كان أول فنان مغربي ينضم إلى عالم الميتافيرس.

نجوم جدد

أما قائمة النجوم الذين تنوي الشركة التواصل معهم خلال الفترة القادمة لينضموا إلى عالم الميتافيرس، فتضم كلاً من الهضبة عمرو دياب ومحمد رمضان ونجوم آخرين من مختلف دول العالم، حيث علمت نواعم أن الشركة تخطط لتضم ما يقرب من 6 نجوم في تركيا وآخرين في بوليوود قبل نهاية العام الحالي.