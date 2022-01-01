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زعيم مكسيكي يتزوج من تمساح في حفل زفاف مهيب - تفاصيل

الثلاثاء 05 يوليو 2022 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
زعيم مكسيكي يتزوج من تمساح في حفل زفاف مهيب - تفاصيل



وكالات / سما /

لكل مجتمع طقوسه الفريدة، والتي قد يبدو الكثير منها لمن هم في الخارج غريبًا، ففي حادثة "صادمة"، تزوج زعيم مكسيكي من أنثى تمساح في حفل زفاف مهيب بـ سان بيدرو هواميلولا.

تزوج رئيس البلدية "فيكتور هوغو سوسا" من أنثى تمساح خلال حفل مكسيكي بهيج زينته الموسيقى والملابس التقليدية، محاطا بالمعازيم يرقصون ويحتفلون في فرح.

والمثير للصدمة، أن العريس زعيم السكان الأصليين اختتم حفل زفافه بقبلة للتمساح.

لكن لأسباب تتعلق بالسلامة، ولتجنب العضات غير المرغوب فيها أو التعرض للهجوم المفاجئ، تم تقييد فم العروس وفق ما نقلته رويترز.

يُعتقد أن الزواج الطقسي قد نشأ بين مجموعات شونتال وهواف الأصلية في ولاية أواكساكا منذ مئات السنين، كصلاة غريبة من أجل "فضل الطبيعة".

وقال "سوسا" عمدة مجتمع الصيد الصغير الواقع على ساحل المحيط الهادئ شديد الحرارة في أواكساكا: "نطلب من الطبيعة هطول أمطار كافية، غذاء كافٍ، وأن نمتلك فائضًا في أسماك النهر".

كان التمساح أو الكيمن يرتدي فستان زفاف أبيض بالإضافة إلى ملابس أخرى نابضة بالحياة كجزء من التقاليد القديمة لـ سان بيدرو هواميلولا، وقد تم الزواج وفقًا للطقوس الروحانية الكاثوليكية.

يُعتقد أن أنثى التمساح البالغة من العمر 7 سنوات، والمعروفة باسم "الأميرة الصغيرة"، هي آلهة تمثل الأرض الأم، واتحادها مع الزعيم يمثل اتحاد الناس والآله كما يزعمون.

#المكسيك #تمساح #حفل زفاف

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