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الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين جنوب جنين

الثلاثاء 05 يوليو 2022 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حركة تنقل المواطنين على حاجز عسكري نصبته على دوار عرابة جنوب جنين، وكثفت من تواجدها العسكري.


وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على دوار بلدة عرابة، وأوقفت عشرات المركبات المارة من جنين إلى نابلس وقرى منطقة يعبد، ودققت في بطاقات المواطنين، واستجوبتهم، ما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين في ظل الانتشار المكثف لجنود الاحتلال في محيط قرى وبلدات يعبد وعرابة وكفيرت ومركة وبئر الباشا وشن جنود الاحتلال حملة تمشيط بين كروم الزيتون بالقرب من يعبد.

#جنين #الاحتلال

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